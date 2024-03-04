Подмосковье 04 марта 2024, 13:15 Жителей Подмосковья пригласили на просветительский марафон «Знание. Первые» Unsplash

Читать 360tv в

Просветительский марафон «Знание. Первые» проходит на Федеральной территории «Сириус». В пресс-службе Министерства образования Московской области заявили, что посмотреть выступления выдающихся спикеров России можно онлайн до 6 марта.

Среди гостей — звезды, бизнес-лидеры, ученые, государственные деятели и многие другие. Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Бурак Озчивит, Милош Бикович и другие спикеры расскажут об инновациях в науке и технике, экономике, культуре и прочих сферах.

Реклама

Посмотреть онлайн-выступления можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».