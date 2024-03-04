04 марта 2024, 13:15
Жителей Подмосковья пригласили на просветительский марафон «Знание. Первые»
Просветительский марафон «Знание. Первые» проходит на Федеральной территории «Сириус». В пресс-службе Министерства образования Московской области заявили, что посмотреть выступления выдающихся спикеров России можно онлайн до 6 марта.
Среди гостей — звезды, бизнес-лидеры, ученые, государственные деятели и многие другие. Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Бурак Озчивит, Милош Бикович и другие спикеры расскажут об инновациях в науке и технике, экономике, культуре и прочих сферах.
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Посмотреть онлайн-выступления можно по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Образование
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