09 февраля 2023, 17:20
Жителей Подмосковья пригласили на патриотический конкурс «Есть такая профессия — Родину защищать!»
Музыкальный патриотически конкурс «Есть такая профессия — Родину защищать!» пройдет в России в онлайн-формате 28 февраля. Его приурочили ко Дню защитника Отечества.
Цель конкурса — напомнить жителям о подвигах героев, которые отдали жизнь за свою Родину и привлечь внимание молодого поколения к истории.
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Участниками мероприятия смогут стать все желающие старше трех лет. Это школьники, военнослужащие, курсанты военных учебных заведений и училищ, поэты, молодые авторы и другие. Они будут соревноваться в разных номинациях, среди которых «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр» и «Разговорный жанр». Свои работы нужно представить в формате видеоролика.
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Заявки на участие будут принимать до 28 февраля по адресу электронной почты aragorn-studio@mail.ru.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
конкурсы
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