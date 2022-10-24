Опрос о безопасности газового оборудования запустили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 18:18 Опрос о безопасности газового оборудования запустили в Подмосковье

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Госжилинспекция Подмосковья запустила новый опрос, в котором могут принять участие все жители, в чьи квартиры проведен газ. Этот опрос должен помочь повысить уровень безопасности во время использования бытового газа. Путем участия в таком голосовании можно будет сформировать объективную картину, которая сейчас складывается в Московской области. Про опрос рассказала руководитель Госжилинспекции Ольга Федина.

Для того, чтобы принять участие в таком опросе, нужно ответить на девять не самых сложных вопросов. Все прохождение такого голосования не должно занять больше десяти минут. Ответить попросят, например, о том, проводили ли жильцам вообще какой-либо инструктаж по газовой безопасности, удовлетворены ли они в целом ходом и качеством проведения работ.

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«Мы просим всех ответственных жителей принять участие в опросе и помочь составить объективную картину того, как обслуживается и содержится газовое оборудование в домах Подмосковья. Это один из многочисленных шагов, которые мы предпринимаем для укрепления газовой безопасности», — обратилась руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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