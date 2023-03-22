Подмосковье 22 марта 2023, 13:13 Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-семинар по финансовой грамотности 24 марта

Читать 360tv в

Всероссийский семинар по повышению финансовой грамотности пройдет с 23 по 24 марта онлайн. Мероприятие подготовлено при поддержке министерства финансов России, Центрального банка и Научно-исследовательского финансового института.

Семинар поделят на несколько тематических блоков. В первом представителям региональных органов исполнительной власти расскажут о целях, задачах и путях реализации информационной кампании, направленной на развитие финансовой культуры. Второй тематический блок будет посвящен актуальным направлениям деятельности Минфина России. Спикерами выступят представители ведомства и эксперты НИФИ.

Реклама

Жителям Подмосковья предлагают стать слушателями второго дня семинара. Посетить мероприятие можно по предварительной регистрации.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил предпринимателей за стойкость, независимо от внешних факторов, и отметил, что развитие инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест по-прежнему имеют важное значение в условиях СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».