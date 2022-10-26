Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-опрос про обустройство народных троп | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 19:58 Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-опрос про обустройство народных троп

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На сайте ГУСТ Подмосковья проходит голосование о реализации программы «Пешком». Для того, чтобы принять в нем участие, нужно ответить на три вопроса. Во-первых, насколько часто приходится пользоваться народными тропами, стало ли легче по ним ходить после начала программы и нужно ли обустроить какую-нибудь дорожку в округе.

Жители Московской области обычно очень активно голосуют, если нужно принять участие в опросе по благоустройству. Сейчас больше половины опрошенных сказали, что часто ходят по уже готовым тропам и добираться до важных объектов стало гораздо легче.

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«И 78% респондентов подтвердили, что в их муниципалитетах есть народные тропы, которые требуют благоустройства. На данный факт необходимо обратить внимание городским округам при формировании плана работ», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Проголосовать можно на официальном сайте и пройти авторизацию посредством Госуслуг. В ГУСТ отдельно добавили, что голосование пока будет продолжаться еще почти месяц, чтобы каждый желающий смог принять в нем участие. ГУСТ собирается сформулировать еще множество вопросов, которые будут касаться других областей благоустройства.