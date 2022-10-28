Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-марафон о героях России 3 ноября | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 21:48 Жителей Подмосковья пригласили на онлайн-марафон о героях России 3 ноября

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Российское общество «Знание» начало проводить патриотический и просветительский проект «Знание о героях». Рассказывать будут о тех героях, которые строили и продолжают строить историю нашей страны. Его главная цель — сплотить жителей России, привить им чувство уважения к героизму, мужеству, любви к Родине, храбрости и верности своему Отечеству.

Будут создаваться графические новеллы о героях СВО на Украине, пройдет также тематическая выставка, встречи самих героев со студентами университетов. Также состоится Марафон, нацеленный на просвещение, — он окажется одноименным с самим проектом и будет называться «Знание о героях».

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Сам марафон пройдет 3 ноября в Москве и Саранске. Транслировать его будут в прямом эфире, он сможет охватить многомиллионную аудиторию.

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