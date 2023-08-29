Жителей Подмосковья пригласили на образовательную программу о предпринимательстве | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 11:41 Жителей Подмосковья пригласили на образовательную программу о предпринимательстве

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Обучающая онлайн-программа в рамках «Школы предпринимательства» начнется в Подмосковье 11 сентября. Участникам расскажут о том, как проанализировать методы ведения бизнеса и оптимизировать их.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, программа включает в себя анализ социальных сетей, финансовое и стратегическое планирование, управление продажами и многое другое. Ее разработала корпорация «МСП». Обучение пройдет при поддержке центра «Мой бизнес».

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Прохождения программы обязательно для подачи заявки на грант для социальных и молодых предпринимателей. Пройти регистрацию можно по ссылке до 8 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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