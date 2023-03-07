Подмосковье 07 марта 2023, 10:48 Жителей Подмосковья пригласили на международный проект об экологической культуре

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Министерство экологии и природопользования Московской области приглашает жителей Подмосковья, общественные организации, бизнес-структуры и предприятия к участию в международном проекте «Экологическая культура. Мир и согласие». Проект реализуется фондом имени Вернадского.

«Важно то, что на конкурс в различных номинациях принимаются уже реализованные проекты, которые принесли практическую пользу в экологии, экообразовании и просвещении», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В этом году конкурс проводится в следующих номинациях: «Экообразование», «Экопросвещение», «Гражданские экоинициативы», «Рупор экологии: СМИ», «Устойчивый бизнес» и «Экотуризм». Подать заявку на участие необходимо до 20 апреля. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии. По его словам, для начала определили 20 предприятий, загрязнявших воздух и негативно влиявших на окружающую среду. Работы проводили, исходя из обращений от жителей, итогов экологических опросов и природного мониторинга.

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