Подмосковье 26 февраля 2024, 11:24 Жителей Подмосковья пригласили на международную выставку образовательных технологий Министерство образования МО

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Выставка образовательных технологий, форумы и выступления пройдут на Московском международном салоне образования 3 и 4 апреля в выставочном комплексе «Экспоцентр». Мероприятие организуют в онлайн-формате, рассказали в Минобразования Подмосковья.

Главной темой события станет развитие человеческого потенциала в интересах экономики России. Эксперты обсудят государственную политику в образовании, подготовку кадров и многое другое.

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Посмотреть цифровые стенды участников жители смогут с 4 апреля по 1 июня по ссылке.

В ведомстве добавили, что мероприятие станет одним из крупнейших в области образования за последние 10 лет. В нем примут участие специалисты со всего мира.

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