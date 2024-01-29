Подмосковье 29 января 2024, 14:20 Жителей Подмосковья пригласили на международную IT-олимпиаду Unsplash

Читать 360tv в

Регистрация на международную олимпиаду «IT-Планета-2024» завершится 31 января. К участию приглашают молодых специалистов от 18 до 35 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

В олимпиадной программе — конкурсы по робототехнике, программированию, администрированию операционных систем, веб-дизайну и другим направлениям. Все участники получат живое общение с экспертами, интересные знания и практический опыт, карьерные возможности.

Реклама

Соревнования будут проходить на инновационной российской платформе. Финал состоится 24–27 мая 2024 года.

Зарегистрироваться и ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте мероприятия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».