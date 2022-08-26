Жителей Подмосковья пригласили на конкурс военной и патриотической песни

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в творческом конкурсе, который пройдет по всей России в дистанционном формате. Он будет называться «Мы славной Гвардии сыны!». Заявки принимаются уже с 1 июля, прием продолжится до 14 сентября. Нужно отправить видео со своим творческим номером, участники могут быть любого возраста от 3-х лет.

В положении конкурса допускается, что съемка будет вестись на камеру мобильного телефона. Видео нужно отправить вместе с заполненной заявкой участника и квитанцией об оплате организационного взноса.

Всероссийский конкурс приурочен ко Дню российской гвардии. Этот памятный день был установлен в 2000 году на фоне 300-летнего юбилея российской гвардии. Конкурс военной и патриотической песни проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Главными целями конкурса являются популяризация отечественной культуры, народного художественного творчества, пропаганда патриотизма через изучение истории Отечества и привлечение внимания к празднику российской гвардии. Также очень важно создавать творческую атмосферу в детских и молодежных коллективах, объединять различные конкурсы и активнее призывать к участию в них молодое поколение. Можно участвовать с песней, художественным словом, хореографией, номером на музыкальных инструментах.

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