Подмосковье 17 июля 2023, 18:48 Жителей Подмосковья пригласили на конкурс видеопроектов «Виртуальный тур по многонациональной России»

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Жителям Подмосковья предложили принять участие в конкурсе видеороликов «Виртуальный тур по многонациональной России». Работы можно прислать до 30 сентября по ссылке.

Основная задача конкурса — популяризация народной культуры и творчества, а также сохранение традиций, культурной самобытности народов и этнических общностей России.

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Продолжительность ролика не должна превышать десять минут. Авторам необходимо рассказать в видео идею возникновения выставки или этнокультурного музея. Можно показать отдельный экспонат или провести экскурсию.

Лучшие конкурсные работы попадут на видеоканал «Ресурсная среда» и будут рекомендованы для трансляции в СМИ.

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