Жителей Подмосковья пригласили на конкурс вакансий в Арктической зоне

Подмосковные специалисты смогут поработать в Арктике. Для них доступно более 200 вакансий. Проект по развитию регионов организовали Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, «Корпорация Дальнего Востока и Арктики» и «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

«Арктический вызов» начался 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Цель программы — привлечь в отдаленных регионы высококвалифицированных специалистов и руководителей по разным направлениям.

Среди сфер, доступных для трудоустройства — энергетика, строительство, ЖКХ, медицина, образование, СМИ и другие. Участниками стали Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округи, Республики Коми, Карелия и Якутия, Архангельская область и Красноярский край.

Кандидаты пройдут отбор в несколько этапов: заочный, публичные мероприятия, а также групповая и индивидуальная оценка. В конкурсе примут участие более 10 тысяч человек.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте арктический-вызов.рф.