Подмосковье 13 июля 2023, 17:19 Жителей Подмосковья пригласили на конкурс социальной рекламы против коррупции Unsplash

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Генеральная прокуратура России объявила международный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!» среди молодежи. Участниками могут стать люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурс будет проходить по двум категориям: видеоролик и плакат. Работа должна быть оригинальной и направленной на борьбу с коррупцией.

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Участвовать в конкурсе могут жители всех регионов России, а также иностранцы — специально для них правила проекта перевели на разные языки. Присылать свои работы можно до 1 октября на сайт www.anticorruption.life.

В конце июня Главное управление региональной безопасности Подмосковья подвело итоги творческого конкурса «Дети против коррупции». Работы разместят на объектах наружной рекламы региона.