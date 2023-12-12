Подмосковье 12 декабря 2023, 13:05 Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Россия — футбольная страна» Unsplash

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Жители Подмосковья смогут представить свои проекты на конкурсе «Россия — футбольная страна». Прием заявок продлится на платформе до 4 февраля 2024 года.

Конкурс направлен на поиск и поощрение инициатив на развитие массового футбола. Заявки принимают в следующих номинациях: лучший массовый проект в футболе, лучший проект для лиц с ОВЗ, лучший проект для женщин, лучшая любительская лига, лучший любительский клуб, лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола, лучшая футбольная инициатива и лучший проект для детей.

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Итоги конкурса подведут не позднее 24 мая. Призеров и победителей определят путем народного голосования. Создатели лучших проектов получат от 250 до 350 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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