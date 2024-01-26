Подмосковье 26 января 2024, 13:18 Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Россия — футбольная страна» Unsplash

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Любителей футбола Московской области приглашают к участию в конкурсе «Россия — футбольная страна». Подать заявку можно до 4 февраля 2024 года на сайте.

На данный момент заявки подали более 400 человек. Конкурс проводят в таких номинациях, как: лучший массовый проект в футболе, лучший проект для лиц с ОВЗ, лучший проект для женщин, лучшая любительская лига, лучший любительский клуб и другие.

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Девятого победителя определят путем народного голосования. Поддержать тот или иной проект можно будет на портале Sports.ru. Список номинантов опубликуют на платформе в блоге «Страна, где любят футбол». Лучший проект получит денежный приз в размере 350 тысяч рублей.

Отмечается, что на сегодняшний день представители Московской области отправили 14 заявок на участие в конкурсе.

Ранее Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований для детей.

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