Подмосковье 22 февраля 2023, 18:55 Жителей Подмосковья пригласили на конкурс рассказов о сельских учителях и наставниках Unsplash

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Российский союз сельской молодежи объявил об акции «Подвиг села: наставники», которая в этом году будет посвящена педагогам. Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе, написав небольшой рассказ о знакомом учителе, воспитателе или тренере.

Чтобы присоединиться к акции, нужно опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» пост с фотографиями и историей о трудовых заслугах педагогических работников на селе под едиными хештегами #ПодвигСела #ПедагогНаставник #СельскийУчитель #РССМ. В тексте нужно будет описать конкретного героя и его заслуги, а также рассказать о собственном вкладе в развитие своей малой Родины.

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Подача заявок будет проводиться в феврале и марте через сайт организатора www.rssm.su. В апреле и мае жюри будет рассматривать публикации и определять призеров, которые получат ценные подарки.

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Лучшие публикации станут основой тематической передвижной фотовыставки, посвященной педагогическим работникам на селе. Презентация пройдет в мае-июне 2023 года.