Подмосковье 17 августа 2023, 13:04 Жителей Подмосковья пригласили на конкурс проектов «Среда возможностей» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бюджетные учреждения и НКО Подмосковья пригласили присоединиться к открытому конкурсу проектов «Среда возможностей» от Фонда Тимченко. Цель состязания — предложить программу по созданию новых условий для развития и благополучия детей и подростков в населенных пунктах численностью менее 50 тысяч человек.

Как сообщили в Министерстве образования Подмосковья, в заявке нужно описать авторский взгляд на развитие возможностей для детей в своем городе или селе в течение следующих трех лет. При этом необходимо упомянуть то, что уже есть для юных жителей, и учитывать их мнения и желания.

Реклама

Анкеты принимают в электронном виде на сайте Фонда Тимченко до 24 сентября. Победителей объявят 31 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».