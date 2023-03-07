Подмосковье 07 марта 2023, 11:48 Жителей Подмосковья пригласили на конкурс молодежных проектов «Моя страна — моя Россия»

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Юбилейный сезон конкурса авторских проектов среди молодежи стартовал в России. Жители Подмосковья могут присоединиться к мероприятию и представить свой план развития городов, сел и деревень региона.

В этом году проект пройдет в 15 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития территорий. Принять участие можно, заполнив заявку на сайте moyastrana.ru.

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В этом году конкурсу исполняется 20 лет. Инициатива нашла признание у педагогов и экспертного сообщества. Задача — как можно раньше привлекать молодежь к решению острых социально-экономических вопросов, к планированию будущего своих регионов. Год назад участниками конкурса стали более 93 тысяч человек со всей России и 652 иностранца.

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Московская область заняла 11-е место в рейтинге регионов страны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обозначил качество жизни граждан в регионе как основной приоритет и комплексно решает эту задачу.