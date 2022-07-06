Жителей Подмосковья пригласили на конкурс лучших роликов о путешествиях по регионам

Жителей Подмосковья приглашают принять участие в новом увлекательном конкурсе: им предлагают снять ролик о путешествиях по своему региону и посоревноваться с другими участниками. Конкурс всероссийский, он проходит в рамках проекта «Россия: 85 приключений». Его проводит онлайн-издание Russia Beyond, входящее в телесеть RT.

На страничке проекта собраны самые интересные и увлекательные ролики о путешествиях по России, в разных регионах страны. Пока на сайте есть три масштабных видео о Московской области. Одно из них рассказывает о знаменитой коломенской пастиле, другое — о Бородинском сражении, третье — о Ленинских Горках.

В рамках проекта запущен всероссийский конкурс на лучший ролик. Чтобы принять участие, нужно выложить видео и подписать его хештегом #85приключений. Рассказывать лучше всего об активностях, которые доступны в той или иной области страны. Победителей ожидают призы от организатора и партнеров проекта. Самые лучшие видео станут частью масштабного итогового фильма, который будут снимать Russia Beyond и RT Doc.

Длина ролика, который можно представить на конкурс, должна быть небольшой — меньше одной минуты. Рассказывать нужно о самых интересных приключениях и впечатлениях. Затем нужно до 15 августа этого года опубликовать ролик в социальной сети «ВКонтакте» и обязательно подписать к нему хештег #85приключений.