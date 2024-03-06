Подмосковье 06 марта 2024, 10:27 Жителей Подмосковья пригласили на конкурс экологических костюмов из вторсырья Фото: Минэкологии Московской области

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Конкурс экологических костюмов с использованием вторсырья проходит в России. В Подмосковье мероприятие поддерживает Минэкологии региона.

«Год назад наше министерство выпустило приказ об участии Московской области в программе „Эколята Подмосковья“. С тех пор мы оказываем поддержку всем проектам с участием эколят», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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К участию приглашают детей от пяти до 11 лет. Они должны разработать экокостюмы из вторичного сырья, например, из старой одежды. Поделки можно делать с помощью родителей или педагогов.

Конкурс проводится в три этапа с 1 марта по 10 июня. Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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