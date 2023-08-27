Подмосковье 27 августа 2023, 12:14 Жителей Подмосковья пригласили на конкурс дворовых мероприятий Мин ЖКХ

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В Московской области стартовал прием заявок на участие в региональном конкурсе дворовых мероприятий «Наш двор». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Инициатором соревнования стала Ассоциация председателей советов многоквартирных домов.

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«Ассоциация проводит конкурс „Наш двор“ уже в третий раз и рассказывает истории активных жителей, которые наполняют свои дворы интересными событиями и различными мероприятиями. В связи с пандемией в 2020 году конкурс не проводили, поэтому решили дать возможность людям показать то, что было сделано за эти три года», — сообщила глава координационного совета АПСМКДМО Олеся Тыщенко.

Подать заявку можно на сайте конкурса.

Призовой фонд составит полмиллиона рублей. Победители получат 150 тысяч рублей, за второе место — 100 тысяч, третье — 80 тысяч и четвертое — 50 тысяч рублей. Размер спецприза — 20 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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