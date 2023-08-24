Подмосковье 24 августа 2023, 19:44 Жителей Подмосковья пригласили на конкурс антикоррупционной рекламы Главное управление региональной безопасности Московской области

Читать 360tv в

Главное управление региональной безопасности Московской области пригласило жителей региона поучаствовать в международном молодежном конкурсе антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Работы будут принимать до 1 октября.

Работу можно прислать на сайт конкурса. Итоги конкурса подведут в Международный день борьбы с коррупцией.

Реклама

«Информация о конкурсе опубликована на Едином портале прокуратуры Российской Федерации и на сайте Исполнительного комитета С НГ», — уточнили в управлении.

Целью конкурса является привлечение молодежи к участию в профилактике коррупции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении десяти лет показывала хорошие темпы роста. Он подчеркнул, что главная задача властей — адаптация экономики к вызовам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»