Подмосковье 07 сентября 2023, 04:00 Жителей Подмосковья пригласили на хакатон «Синеус» в Вологде Фото: unsplash.com

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С 22 по 24 сентября в Вологде пройдет первый масштабный хакатон «Синеус». Для участия в нем пригласили жителей Московской области, сообщили в министерстве инвестиций региона.

Мероприятие соберет на одной площадке топовых работодателей, инвесторов, экспертов, стартаперов, разработчиков и создателей игр со всей страны.

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Участники будут бороться за денежные призы. Общий призовой фонд составляет три миллиона рублей. За первое место дадут гран на миллион рублей, за второе — инвестиции в игровую команду победителя, а третье — гранты на обучение.

«Участники смогут показать свои навыки, найти сотрудников, работодателя, команды, проекты для инвестиций и спонсора для стартапа. В программе — выступления представителей геймдева и менторов, а также знакомство с историческими местами Вологодчины», — уточнили в ведомстве.

Мероприятия в рамках хакатона пройдут в очном и онлайн форматах. Подать заявку можно одному человеку или в команду до пяти человек. Информация о форуме доступна по ссылке.

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