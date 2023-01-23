Подмосковье 23 января 2023, 16:38 Жителей Подмосковья пригласили на грантовый конкурс проектов по культуре и искусству

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Прием заявок на очередной грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив пройдет с 1 февраля по 20 марта. Жители Подмосковья смогут представить интересный проект и получить поддержку на его реализацию.

Фонд провел уже семь грантовых конкурсов, по результатам которых поддержку получили более четырех тысяч проектов. Общая сумма выплат составила почти два миллиарда рублей.

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С 1 февраля начинается прием заявок на новый этап. К участию принимаются инициативы, направленные на улучшение культурной жизни страны. Это могут быть проекты в сфере искусства и творчества, а также креативных индустрий. Это могут быть тематические фестивали, форумы и другие задумки.

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По результатам прошедших конкурсов Подмосковье находится в топе регионов, выигравших наибольшие суммы грантов. Это 369 миллионов рублей. Еще больше получил только Санкт-Петербург.

В январе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил музей «Новый Иерусалим» в Истре, где проходит выставка живописи. Вместе с ним шедевры искусства увидели школьники и студенты, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО.

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