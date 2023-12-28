Подмосковье 28 декабря 2023, 15:54 Жителей Подмосковья пригласили на форум «Сильные идеи для нового времени» Фото: unsplash.com

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Прием проектов для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени» продлили до 31 января. Присоединиться к мероприятию пригласили и жителей Московской области.

«Лозунг форума гласит — предлагайте свои идеи, дорабатывайте их совместно с экспертами и наставниками, получайте всестороннюю поддержку от государства и бизнеса», — сообщил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

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В этом году все инициативы разделят на семь блоков, которые касаются качества жизни населения, пространства для жизни, труда и образования, государства, экономики и другого.

Идеи можно подать до 31 января на крауд-платформе форума. Все участники мероприятия смогут присоединиться к конкурсу брендов «Знай наших». Заявки на него будут принимать до 15 января. Победителям помогут в продвижении товаров на маркетплейсах, в медиа, обеспечат обучение и членство в бизнес-сообществах.

Для участия следует указать ФИО, дату рождения, место работы, должность и контакты. Далее следует выбрать направление и заполнить анкету.

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