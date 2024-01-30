Подмосковье 30 января 2024, 10:52 Жителей Подмосковья пригласили на форум «Сильные идеи для нового времени»

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АСИ и Росконгресс принимают заявки на участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». Предложить свою инициативу или проект можно на платформе идея.росконгресс.рф по семи направлениям.

Заявки принимаются до 31 января. Можно представить проект по теме качества жизни населения или развития экономики. На платформе представлено семь направлений, по которым организаторы ждут креативных решений.

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Эксперты оценят все поступившие заявки. По итогам форума отберут лучшие предложения по улучшению жизни, которые представят руководству страны.

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