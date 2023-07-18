Подмосковье 18 июля 2023, 15:47 Жителей Подмосковья пригласили на форум по социальному предпринимательству «Территория ритма» Unsplash

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Инклюзивный форум по социальному предпринимательству «Территория ритма» пройдет в Нижегородской области со 2 по 5 сентября. Мероприятие предназначено для людей от 18 лет, в том числе с инвалидностью, проживающих в России, а также странах СНГ и дальнего зарубежья.

На форуме участники обучаются социальному предпринимательству и обмениваются успешными бизнес-практиками. В прошлом году «Территорию ритма» посетили 300 человек из 52 регионов России.

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Отбор претендентов проходит на конкурсной основе. Заявки на участие в форуме принимаются до 10 августа на официальном сайте проекта. Проживание и питание для всех участников бесплатное.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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