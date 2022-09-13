Жителей Подмосковья пригласили на форум «Таврида» | 360°

Все новости

Подмосковье

13 сентября 2022, 16:17

Еще более 38 километров дорог отремонтировали в Орехово-Зуеве

Мир

13 сентября 2022, 16:16

Парламент Армении потребовал от ОДКБ решительных мер из-за обострения ситуации на границе

Реклама

Мир

13 сентября 2022, 16:09

Шольц заявил о гордости из-за возможности отказаться от российского газа

Общество

13 сентября 2022, 16:01

«Вкусно — и точка» добавит в ассортимент напиток «Добрый cola»

Подмосковье

13 сентября 2022, 15:59

Жителей Подмосковья пригласили на форум «Таврида»

Общество

13 сентября 2022, 15:54

ОПЕК указала на рост добычи жидких углеводородов Россией

Технологии

13 сентября 2022, 15:51

Мишустин призвал ориентировать импортозамещающий софт на экспорт

Подмосковье

13 сентября 2022, 15:44

Подмосковных фермеров пригласили на бесплатный курс повышения квалификации

Мир

13 сентября 2022, 15:44

Украина предложит включить в свои гарантии безопасности конфискацию активов России

Подмосковье

13 сентября 2022, 15:59

Жителей Подмосковья пригласили на форум «Таврида»

Читать 360tv в

Регионы России примут участие в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». На нем эксперты творческих областей поделятся опытом и знаниями. К участию пригласили жителей Подмосковья.

В ходе форума проведут образовательные заезды и конференции, на которых будут выступать спикеры. Также участники смогут поучаствовать в грантовом конкурсе и получать до 1,5 миллиона рублей на реализацию своего проекта.

Реклама

Зарегистрироваться на форум можно на сайте мероприятия.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на фестивале «Город А» в Красногорске. В этом году участниками финала стали семь тысяч человек, среди которых ребята из ДНР и ЛНР.

Музеи

Художники

Музыка

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама