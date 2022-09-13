Жителей Подмосковья пригласили на форум «Таврида» | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 15:59 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Подмосковья пригласили на форум «Таврида»

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Регионы России примут участие в форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». На нем эксперты творческих областей поделятся опытом и знаниями. К участию пригласили жителей Подмосковья.

В ходе форума проведут образовательные заезды и конференции, на которых будут выступать спикеры. Также участники смогут поучаствовать в грантовом конкурсе и получать до 1,5 миллиона рублей на реализацию своего проекта.

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Зарегистрироваться на форум можно на сайте мероприятия.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на фестивале «Город А» в Красногорске. В этом году участниками финала стали семь тысяч человек, среди которых ребята из ДНР и ЛНР.

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