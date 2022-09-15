Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль показов электротеатра «Станиславский» | 360°

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Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль показов электротеатра «Станиславский»

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Фестиваль театральных показов «Цех драматургов» пройдет в электротеатре «Станиславский» с 24 по 28 сентября. На нем представят лучшие работы участников всероссийского конкурса драматургов и сценаристов. Показы будут бесплатны для всех желающих.

Электротеатр представит пьесы «Книга отзывов» Семена Вяткина, «Икра трески» Марии Манич, «Рыбий глаз» Вячеслава Комкова, «Гонецкая правда» Анны Батуриной, «Бардо Тхедол и бабушка, ты ведь умерла» Ники Вельт, «Мамочка» Тони Яблочкиной и сценарии «Воск» Алексея Михайлова, «День водителя» Светланы Лекомцевой.

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Открытие фестиваля пройдет 24 сентября, в 18:00, а 28 сентября состоится пресс-конференция, на которой объявят победителей конкурса. Они получат по миллиону рублей. Чтобы стать зрителем, нужно пройти регистрацию на сайте мероприятия.

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