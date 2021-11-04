Жителей Подмосковья пригласили на Фермерский рынок в Королеве

Жители Подмосковья с 4 по 7 ноября могут прийти на Фермерский рынок, который расположился возле гипермаркета «Глобус» в Королеве. На рынке можно приобрести продукцию 30 лучших фермерских хозяйств Московской области и других регионов.

«У вас есть уникальная возможность эти ноябрьские праздники провести со вкусом и запахом! Эти чувства вам как никогда понадобятся. Поэтому будьте здоровы и приходите на Фермерский рынок за натуральными продуктами и авторскими изделиями», — рассказали организаторы.

Покупателям стоит обратить особое внимание на полутвердый овечий сыр, завоевавший награды на конкурсе «Лучший сыр России — 2020» у КФХ «Царство Золотого Петушка». У хозяйства в ассортименте также есть свежее молоко, нежнейшие йогурты, рассыпчатый творог, сливочное масло, брынза, сметана и многое другое.

На рынке представят свою вкуснейшую молочную продукцию, твердые и мягкие сыры обладатели золотой медали «Лучшая ферма — 2020» семейная ферма Цветковых из деревни Мишнево городского округа Щелково. Они продают крем-сыр, глазированные сырки и молочные коктейли.

Среди участников Фермерского рынка есть мировые рекордсмены из Балашихи — Елена и Михаил Губины — владельцы сыроварни «Сыр своими руками». В начале сентября этого года они сплели самую длинную косу из полумягкого сыра скаморца.