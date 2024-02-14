Подмосковье 14 февраля 2024, 12:06 Жителей Подмосковья пригласили на донорскую акцию в МОНИКИ МОНИКИ им. Владимирского

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Всероссийская донорская акция «Поколение добра» стартует 15 февраля. Отделение переливания крови МОНИКИ имени Владимирского присоединилось к проекту. На сайте медучреждения размещен «Донорский светофор», где можно увидеть потребность медучреждения в конкретной группе крови.

«Донорское движение вносит большой вклад в здравоохранение и помощь людям. Кровь ежедневно используют во время сложных операций, тяжелых родов, а также при лечении заболеваний», — отметила заведующая отделением переливания крови МОНИКИ имени Владимирского Марина Пиховкина.

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Отделение переливания крови МОНИКИ работает по будням с 08:00 до 12:00 по адресу: Москва, улица Щепкина, 61/2, корпус 8, подъезд 3, этаж 2. Помимо этого, добровольцы могут раз в месяц принять участие в «Донорской субботе». Расписание проведения акции также можно посмотреть на сайте.

«Чтобы плазма могла быть использована, по истечении 120 суток донор должен пройти повторную донацию или сдать анализы для контрольного обследования», — добавила Пиховкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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