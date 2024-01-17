Подмосковье 17 января 2024, 22:59 Жителей Подмосковья пригласили на благотворительный концерт «От героев былых времен» Марфо-Мариинская обитель

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Марфо-Мариинская обитель милосердия пригласила жителей Подмосковья на благотворительный рождественский концерт «От героев былых времен». Он состоится 21 января в «Вегас Сити Холл» в Красногорске.

В благотворительном мероприятии примут участие известные артисты, а вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции, получившим ранения. Песни исполнят Дмитрий Певцов, Екатерина Гусева, Дмитрий Маликов, Диана Анкудинова и многие другие известные артисты российской эстрады.

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Кром того, зрителям расскажут истории о российских бойцах, их семьях, волонтерах, военных корреспондентах и священниках, которые выполняют задачи на передовой.

«Это возможность для каждого из нас внести свой посильный вклад в помощь раненым и тем, кто сейчас находится в зоне конфликта», — рассказала настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия игумения Елисавета.

Концерт станет самым масштабным благотворительным мероприятием, которое проводит Марфо-Мариинская обитель. Ожидается, что его посетят порядка 1,5 тысячи зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какую поддержку оказывают семьям участников спецоперации. Он подчеркнул, что им помогают решить все возникающие вопросы.

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