Жителей Подмосковья пригласили на бесплатные мероприятия «Культурной субботы»

Жителей Подмосковья ждет насыщенная суббота. Власти подготовили почти 100 бесплатных мероприятий.

Регион присоединится к Всероссийской акции «Культурная суббота». В этот день пройдут бесплатные выставки, спектакли, мастер-классы, литературно-музыкальные вечера, открытые репетиции, встречи с деятелями культуры и искусства.

В частности, музейный комплекс памяти Героя Советского союза Зои Космодемьянской проведет торжественное мероприятие, посвященное 98-й годовщине со дня рождения знаменитой диверсантки.

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» проведет концерт «Посвящение Мишелю Леграну» в виртуальном концертном зале музея.

Московская областная филармония в Парке «Раздолье» в Одинцове устроит концертную программу «В хорошем настроении» с участием ансамбля «Русский тембр». Помимо этого, «Креативное бюро „Регион“» организует кинопоказы в парках Видного, Дмитрова, Ивантеевки и Сергиева Посада.

Московская губернская универсальная библиотека, расположенная в Пушкине, ждет всех желающих на презентацию выставки работ победителей Всероссийского конкурса детского художественного конкурса «Я — иллюстратор».

Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского проведет лекцию «Чайковский — дирижер. Концерты в России, Европе и США» и мастер-класс музейного клуба исторического танца «Реверанс».

Театр «ФЭСТ» в Балашихе организует творческую встречу с артистами театра драмы и комедии. Муниципальный оркестр Сергиево-Посадского городского округа организует концертную программу «Ветер перемен» на Советской площади города.

В ступинской филармонии прозвучат лучшие образцы джазовой музыки в исполнении эстрадно-джазового оркестра «СМ-Бэнд» Ступинской филармонии с участием народного артиста РФ Игоря Бутмана.

Концертно-выставочный зал в Воскресенске покажет концерт местных бардов. Акция во всех учреждениях культуры начнется в 11:00.