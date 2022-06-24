Жителей Подмосковья пригласили на бесплатную выставку «Страна великих свершений»

Государственный центральный музей современной истории России пригласил жителей Подмосковья на бесплатную выставку, которая расскажет о вкладе наших соотечественников в развитие человечества.

Экспозицию подготовил Музей истории современной России и Фонд «Россия — Моя история». Она расскажет посетителям о великих открытиях российских ученых и достижениях деятелей культуры, которые оказали влияние на весь мир.

Выставка включает разделы, посвященные географическим открытиям и освоению космоса, достижениям медицины, отечественным изобретателям, деятелям культуры, литературы и искусства. Экспозиция включает музейные экспонаты и мультимедийные технологии: анимацию, дополненную реальность, цифровые образы.

Вход на выставку свободный для всех категорий граждан, экскурсии бесплатные. Выставка будет работать до 22 августа каждый день, кроме понедельника. Экскурсии начинаются в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00.