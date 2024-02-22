22 февраля 2024, 12:13
Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное обучение по востребованным специальностям в сфере ЖКХ
Министерство ЖКХ Подмосковья открыло набор слушателей на бесплатные курсы по востребованным специальностям. Для прохождения обучения необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Жители Московской области могут пройти обучение по таким профилям, как: слесарь АВР, слесарь-сантехник и машинист насосных установок.
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Во время обучения участники узнают о требованиях охраны труда, видах систем водоснабжения и канализации, эксплуатации насосных установок и других необходимых для работы аспектах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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