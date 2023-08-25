Подмосковье 25 августа 2023, 16:45 Жителей Подмосковья пригласили на астрономический фестиваль 26 и 27 августа Unsplash

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Астрономический фестиваль «Тушите свет — 2023» стартует в Черноголовке 26 августа. Для гостей организуют встречу с космонавтами Александром Калери, Александром Лазуткиным и Олегом Блиновым. По словам Олега Блинова, такие мероприятия — это возможность популяризировать науку и технику среди молодежи, а также вдохновить их на выбор будущей профессии.

В рамках фестиваля пройдет выставка старинных телескопов, а также мастер-классы по сборке спутников и антенн. Для детей организуют развлекательную программу с аквагримом, квестами и другими мероприятиями.

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Главная цель фестиваля, который проводится в Черноголовке впервые — популяризация астрономии, космонавтики и научных знаний. Мероприятие продлится два дня и завершится 27 августа. Вход свободный по предварительной записи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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