Подмосковье 20 марта 2024, 15:07 Жителей Подмосковья пригласили на акцию «День сдачи ЕГЭ родителями» Пресс-служба администрации г.о. Истра

Читать 360tv в

Ежегодная акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» началась в Подмосковье. К ней присоединились более 20 тысяч человек.

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, региональными площадками стали Госфильмфонд в Домодедове, музей «Новый Иерусалим» в Истре и школы Дмитрова и Орехово-Зуева. Муниципальные акции прошли во всех округах области.

Реклама

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, в этом году участники акции проверят знания по истории.

«Участие в акции позволяет родителям лично пройти все этапы сдачи ЕГЭ от входа в пункт проведения до заполнения экзаменационных бланков. Это помогает не только понизить уровень тревожности родителей из-за предстоящих экзаменов, но и придать уверенности самим выпускникам», — сказала она.

Родители пишут работу в сокращенном формате из аналогичных тем, которые будут представлены на экзамене.

Приглашенными гостями акции в этом году стали актер Александр Мартынов, председатель Союза сыроваров России Олег Сирота, фигуристка и депутат Госдумы Ирина Роднина и другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».