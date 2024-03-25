Подмосковье 25 марта 2024, 13:50 Жителей Подмосковья пригласили к участию в акции помощи ветеранам «Красная гвоздика» Unsplash

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Ежегодно благотворительный фонд «Память поколений» проводит всероссийскую акцию «Красная гвоздика». Она направлена на помощь ветеранам боевых действий.

За шесть лет волонтеры привлекли более 44 миллионов рублей благотворительных пожертвований, которые направили на помощь 565 ветеранам. Организаторы отмечают, что акция способствует популяризации патриотических ценностей, развивает взаимопомощь и неравнодушие к судьбам соотечественников.

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На собранные средства Фонд закупает ветеранам современные протезы, высокотехнологичные коляски, слуховые аппараты и другое необходимое оборудование. В Московской области помощь получили более 1,6 тысячи ветеранов на сумму 148 миллионов рублей.

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