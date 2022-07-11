Жителей Подмосковья пригласили добраться на электричке до фестивалей в Рязани

Три фестиваля пройдут в Рязанской области этим летом. Жители Подмосковья смогут выбрать понравившееся мероприятие и добраться до места его проведения на электричке.

Отведать угощения из малины, научиться средневековым ремеслам или отправиться в археологическую экспедицию — Рязанская область станет центром трех необычных фестивалей, которые смогут скрасить выходные.

16 июля в селе Новоселки Рыбновского района пройдет гастрономический фестиваль «Малина». Гостям предложат угощения из сладкой ягоды, интерактивные площадки и мастер-классы.

22–23 июля гости Рязани узнают «Секреты средневековых мастеров» на одноименном мероприятии. Сюда съедутся ремесленники со всей России, чтобы показать, что можно сделать из железа. Посетители смогут попробовать свои силы в ковке ножей и мечей.

В последнюю субботу месяца, 30 июля, в Рязанском кремле пройдет археологический праздник «Здесь был заложен град Переяславль Рязанский». Гости узнают о средневековом прошлом местных земель и насладятся романтикой археологических экспедиций.

До фестивалей жителей Подмосковья отвезут электрички ЦППК. Узнать подробнее о событиях можно на сайте поехали-посмотрим.рф.

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