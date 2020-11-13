Жителей Подмосковья предупредили о новом способе мошенничества

Новая схема мошенничества представляет собой звонок на мобильный телефон потенциальной жертвы. Робот запрашивает обратный звонок и соединяет владельца денег с мошенником. Далее идет обычная обработка клиента, которого просят назвать нужные цифры с карты.

При этом владельца сразу предупреждают, что это информация не должна попасть в руки мошенников, поэтому лучше ее продиктовать роботу. Подобный способ вызывает доверие у клиентов, которые с радостью могут передать все данные по своей карте.

Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев посоветовал жителям Подмосковья во всех случаях при звонках из банка сразу прекратить разговор и позвонить на «горячую линию» кредитного учреждения.

Сотрудник банка проверит телефонный номер. Если он не принадлежит банку, то его передадут в службу безопасности для блокировки.