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    13 ноября 2020, 01:52

    Жителей Подмосковья предупредили о новом способе мошенничества

    Анатолий Минкин

    Злоумышленники нашли новый способ получить доступ к банковским счетам. Для этого они начали использовать роботов, которые способны подделывать любые голоса. О том, как обезопасить свои сбережения рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
    Жителей Подмосковья предупредили о новом способе мошенничества

    Новая схема мошенничества представляет собой звонок на мобильный телефон потенциальной жертвы. Робот запрашивает обратный звонок и соединяет владельца денег с мошенником. Далее идет обычная обработка клиента, которого просят назвать нужные цифры с карты.

    При этом владельца сразу предупреждают, что это информация не должна попасть в руки мошенников, поэтому лучше ее продиктовать роботу. Подобный способ вызывает доверие у клиентов, которые с радостью могут передать все данные по своей карте.

    Руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев посоветовал жителям Подмосковья во всех случаях при звонках из банка сразу прекратить разговор и позвонить на «горячую линию» кредитного учреждения.

    Сотрудник банка проверит телефонный номер. Если он не принадлежит банку, то его передадут в службу безопасности для блокировки.