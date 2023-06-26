26 июня 2023, 14:08
Жителей Подмосковья предупредили об отмене аэроэкспрессов во Внуково 1 и 2 июля
Минтранс Подмосковья информирует жителей о том, что 1 и 2 июля движение поездов «Аэроэкспресс» в и из аэропорта Внуково отменят из-за плановых работ на железной дороге. Работа вернется в штатный режим 3 июля.
Добраться до аэропорта в это время можно будет по Сокольнической или Калининско-Солнцевской линиям метро.
Реклама
Жителей Подмосковья просят планировать свой маршрут заранее. С подробной информацией и расписанием поездов можно ознакомиться на сайте или по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-33-77 и 8 (495) 663-84-10.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
Аэропорт Внуково
Реклама
Реклама