Подмосковье 26 июня 2023, 14:08 Жителей Подмосковья предупредили об отмене аэроэкспрессов во Внуково 1 и 2 июля Аэроэкспресс

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Минтранс Подмосковья информирует жителей о том, что 1 и 2 июля движение поездов «Аэроэкспресс» в и из аэропорта Внуково отменят из-за плановых работ на железной дороге. Работа вернется в штатный режим 3 июля.

Добраться до аэропорта в это время можно будет по Сокольнической или Калининско-Солнцевской линиям метро.

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Жителей Подмосковья просят планировать свой маршрут заранее. С подробной информацией и расписанием поездов можно ознакомиться на сайте или по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-33-77 и 8 (495) 663-84-10.

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