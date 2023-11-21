21 ноября 2023, 23:02
Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на первый лед
Работники территориальных управлений Московской областной противопожарно-спасательной службы напомнили гражданам об опасности первого льда. Они также провели профилактические мероприятия в городских округах Балашиха, Богородский, Егорьевск и Шатура.
Заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин рассказал, что во время рейдов проводились профилактические беседы с местными жителями. Также специалисты замерили толщину первого льда на водоемах Подмосковья.
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Кроме того, спасатели удостоверились, что у водоемов установлены предупреждающие транспаранты, а также рассказали рыбакам об опасности выхода на лед.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне.
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Спасатели
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