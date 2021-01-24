Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на лед из-за оттепели

Из-за потепления лед на водоемах Московской области начал таять. Выходить на него сейчас опасно, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.

«Важно отметить, что аномальная оттепель может вызвать интенсивное таяние мощного снежного покрова и льда в акваториях. Призываю всех жителей и гостей Подмосковья быть максимально осторожными в эти дни», — сказал начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Он напомнил, что в ледяной воде человек переохлаждается за 10-15 минут, а через 20 минут теряет сознание.

Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы продолжают проверку водоемов региона в рамках месячника «Тонкий лед». После сильных морозов в среднюю полосу России пришло сильное потепление. По данным синоптиков, в ближайшие дни столбик термометра может подняться до аномальной в это время отметки в +4 градуса.