Жителей Подмосковья предупредили об опасности выхода на лед
«Толщина льда на водоемах Подмосковья остается критической. На сегодняшний день более 20 водоемов признаны опасными, так как толщина льда на них варьируется от 0 до 50 сантиметров, средняя толщина льда составляет более 25 сантиметров», — говорится в сообщении.
Обследования водных объектов проводятся в регионе ежедневно. В частности, в администрации Серпухова предупредили жителей, что река Ока тоже вошла в «опасный список».
В ведомстве обратили внимание, что в период оттепели нужно внимательно следить за детьми и не оставлять их без присмотра около водоемов. Потому что провал под лед даже в неглубоком месте может оказаться для ребенка смертельным.
Ранее начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов напомнил, что в ледяной воде человек переохлаждается за 10-15 минут, а через 20 минут теряет сознание.
По данным синоптиков, в ближайшие дни температура в Москве и Подмосковье опустится на несколько градусов. Также возможен снег.