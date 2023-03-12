Подмосковье 12 марта 2023, 00:30 Жителей Подмосковья предупредили об опасности прогулок по весеннему льду

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Жителям Московской области напомнили, что прогулки по весеннему льду опасны для жизни. С наступлением календарной весны оттепели на территории Московской области происходят чаще и длятся дольше, из-за чего поверхность водоемов становится ненадежной.

«Все наши действия направлены на предотвращение несчастных случаев, вызванных провалом человека под лед. Замеры льда показывают, что толщина его начала уменьшаться. Более того, лед стал рыхлым и не способен выдержать больших нагрузок», — сообщил врио начальника «Мособлпожспаса» Вадим Беловошин.

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Он подчеркнул, что безопасность каждого человека зависит он него самого.

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«Мы предупреждаем, что выходить в это время года на лед опасно, и призываем каждого услышать это. Всегда помните о собственной безопасности и берегите свою жизнь», — добавил Беловошин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что уборочная техника в Подмосковье работает плохо, поэтому главам муниципалитетов следует обратить на это особое внимание.

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