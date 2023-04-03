03 апреля 2023, 12:44
Жителей Подмосковья предупредили об опасности подснежников
Жителей Московской области предупредили об опасности для здоровья обычных подснежников. Эти нежные и красивые цветы могут привести к аллергической реакции и даже отравлению, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.
Подснежник начинает появляться между проталинами. Цветок вынослив к морозу и перепадам температур. В этом ему помогает своеобразный «чехол» из тонких волосков у основания стебля.
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«Удивительный аромат и нежный вид этого прекрасного цветка, к сожалению, обернулись против него — предприимчивые торговцы практически выкашивают весенние лужайки, покрытые галантусом, ставя под угрозу само существование этой изящной красоты», — уточнили в комитете.
В итоге с 1981 года подснежник занесли в Красную книгу России.
Однако его внешность обманчива. На самом деле он очень токсичен и может вызвать сильную аллергическую реакцию.
«Даже в народной медицине первоцветы не используют, так как существует большая опасность отравления для человека. В больших дозах он вызывает тошноту, рвоту, выпадение волос, нарушение работы почек», — добавили в ведомстве.
Также сорванные подснежники живут несколько дней. Жителям Московской области напомнили, что рвать подснежники не следует.
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Цветы
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