Подмосковье 03 апреля 2023, 12:44 Жителей Подмосковья предупредили об опасности подснежников Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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Жителей Московской области предупредили об опасности для здоровья обычных подснежников. Эти нежные и красивые цветы могут привести к аллергической реакции и даже отравлению, сообщили в комитете лесного хозяйства региона.

Подснежник начинает появляться между проталинами. Цветок вынослив к морозу и перепадам температур. В этом ему помогает своеобразный «чехол» из тонких волосков у основания стебля.

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«Удивительный аромат и нежный вид этого прекрасного цветка, к сожалению, обернулись против него — предприимчивые торговцы практически выкашивают весенние лужайки, покрытые галантусом, ставя под угрозу само существование этой изящной красоты», — уточнили в комитете.

В итоге с 1981 года подснежник занесли в Красную книгу России.

Однако его внешность обманчива. На самом деле он очень токсичен и может вызвать сильную аллергическую реакцию.

«Даже в народной медицине первоцветы не используют, так как существует большая опасность отравления для человека. В больших дозах он вызывает тошноту, рвоту, выпадение волос, нарушение работы почек», — добавили в ведомстве.

Также сорванные подснежники живут несколько дней. Жителям Московской области напомнили, что рвать подснежники не следует.

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