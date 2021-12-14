Жителей Подмосковья предупредили об опасности первого льда

Жителей Подмосковья предупредили об опасности, которую несет в себе первый лед. Он появился на водоемах после того, как ударили морозы, и кажется надежным. Однако проверять его на прочность не следует — как взрослым, так и детям.

Жителям рассказали, чего ни в коем случае нельзя делать в период становления льда. В первую очередь, на хрупкий лед ни следует скатываться с крутого берега на санках и лыжах. Также необходимо держаться подальше от кромки льда, нельзя подходить к трещинам и промоинам.

Очень важно помнить о детях и не оставлять их без присмотра, так как это может привести к печальным последствиям. Кроме того, следует избегать нахождения у водоемов и выхода на лед в темное время суток. Жителям также напомнили, что тонкий лед ломается сразу, без предупреждающего потрескивания.

Следует также не забывать, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо немедленно звонить по телефону Единой службы спасения — 112.