Жителей Подмосковья предупредили об опасной толщине льда на водоемах

Специалисты измерили толщину льда на подмосковных водоемах. Все еще тонкий слой льда наблюдается в девяти местах. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Всего сотрудники ГКУ МО «Мособлпожспас» проверили толщину льда на 52 водоемах Подмосковья. К работе привлекались 182 спасателя. Толщина льда сейчас варьируется от полного отсутствия до 37 сантиметров.

«На девяти водоемах в настоящее время лед все еще тонкий и не способен выдержать вес человека», — предупредили в пресс-службе.

Начальник противопожарно-спасательной службы региона Геннадий Пестов отметил, что сильные морозы не являются гарантией образования крепкого льда. Безопасной для человека толщиной является 10 сантиметров. Средняя толщина льда на подмосковных водоемах составляет 21 сантиметр.

Неоднородный лед с толщиной до семи сантиметров наблюдается в девяти округах области. К таким местам относится река Ока (Луховицы, Ступино), а также Волга (Дубна), Москва (Коломна, Бронницы, Можайск), Ольховка (Раменское), Яуза (Мытищи) и набережная Клязьмы (Орехово-Зуевский округ).