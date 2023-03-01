Подмосковье 01 марта 2023, 18:59 Жителей Подмосковья предупредили об изменениях в расписании пригородных поездов Ленинградского направления в марте

Читать 360tv в

С 1 по 31 марта скорректирован график движения части пригородных поездов на Ленинградском направлении. Это связано с модернизацией железнодорожной инфраструктуры станции Крюково. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту от и до станций Химки, Сходня и Малино.

Интервалы движения поездов в обеденный период в будние дни увеличится. Кроме того, пригородные поезда на участке Москва — Тверь будут ходить по измененному расписанию, а у части пригородных поездов на участке Москва — Тверь и Тверь — Бологое изменится привычное время отправления и прибытия. С полной информацией о корректировках можно ознакомиться на сайте МТППК.

Реклама

Пассажиров просят планировать свои поездки и уточнять актуальное расписание заранее.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».